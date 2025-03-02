Заявления главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас о России крайне противоречивы. В прошлом она придерживалась совершенно иной риторики, написал в социальных сетях ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Вечно глупая Каллас сначала заявила, что «Россия не боится НАТО», потом сказала «Мы боимся России», а в конце сделала вывод «Но мы в НАТО, потому что Россия боится НАТО?», — написал Боуз.

Журналист объяснил, что Каллас меняет собственные заявления исходя из собственной выгоды. Вряд ли политику было страшно, когда её муж зарабатывал деньги, торгуя с Россией, а отец примыкал к советской элите, подытожил Боуз.