Каллас упрекнули в лицемерии на фоне изменившихся заявлений о России
Журналист Боуз: Каллас не боялась России, когда в этом была выгода
Заявления главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас о России крайне противоречивы. В прошлом она придерживалась совершенно иной риторики, написал в социальных сетях ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.
«Вечно глупая Каллас сначала заявила, что «Россия не боится НАТО», потом сказала «Мы боимся России», а в конце сделала вывод «Но мы в НАТО, потому что Россия боится НАТО?», — написал Боуз.
Журналист объяснил, что Каллас меняет собственные заявления исходя из собственной выгоды. Вряд ли политику было страшно, когда её муж зарабатывал деньги, торгуя с Россией, а отец примыкал к советской элите, подытожил Боуз.
Напомним, что ещё в июле 2024 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не представляет угрозы для стран Евросоюза. Наше государство просто защищает свои интересы на Украине. Также нет никакой агрессии со стороны Москвы, ЕС сам отказывается от диалога.
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