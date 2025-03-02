Покаяться и простить: Православные отмечают Прощёное воскресенье
Православные россияне отмечают Прощёное воскресенье
Прощёное воскресенье — заключительный день Масленицы, также известный как Прощёный день. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar
Прощёное воскресенье — заключительный день Масленицы, также известный как Прощёный день или Воскресенье сыроеда. Этот праздник, уникальный для православной церкви, сочетает христианские традиции и восточнославянские языческие обычаи. В последнее воскресенье перед Великим постом верующие просят друг у друга прощения и ходят в церковь, где вспоминают о первородном грехе и проводят чин прощения.
В 2025 году Прощёное воскресенье выпадает на 2 марта, завершая Масленичную неделю, которая начинается 24 февраля. В этот день важно попросить прощения у всех близких и знакомых, а также насладиться традиционной едой, так как Великий пост предполагает ограничения в питании.
Суть Прощёного воскресенья заключается в прощении грехов. В Евангелии говорится, что Отец Небесный прощает тех, кто прощает других. Этот день напоминает об изгнании Адама и Евы из рая, когда был совершён первородный грех.
В течение всего дня следует просить прощения не только у тех, кого вы обидели, но и у всех окружающих. Ответом на просьбу о прощении будет фраза: «Бог простит, и ты меня прости». Также важно прощать тех, кто обидел вас. Прощение должно быть искренним и активным, подкреплённым добрыми делами.
Прощёное воскресенье имеет глубокие корни в православной традиции, и в этот день в церквях проходит специальный чин прощения. Это время для размышлений и восстановления отношений с окружающими. В Русской православной церкви это день, когда вспоминают первородный грех Адама и Евы и искупительную жертву Иисуса Христа. Праздник сочетает церковные традиции с языческими обычаями, сохранившимися в народной памяти.
Для православных мирян 2 марта — последний день перед Великим постом, когда разрешено наслаждаться пищей, кроме растительной. В этот день принято собираться за семейным столом и просить друг у друга прощения. Вечером можно посетить кладбище, чтобы помянуть усопших, а также сходить в баню. Остатки праздничной еды либо сжигаются, либо отдаются животным, а посуду следует тщательно вымыть. Обязательным ритуалом является сжигание чучела Масленицы, который в разных регионах имеет свои особенности.
Русские блины — это неотъемлемая часть стола на Масленицу, а в некоторых случаях их готовят и на другие праздники. Но наши предки вкладывали в них совсем иной смысл. Какой — в материале Life.ru.