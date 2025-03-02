Врач раскрыла, нужен ли организму «допинг» в виде иммуномодуляторов

Убеждение в том, что иммунитет нуждается в постоянной поддержке, приводит людей к покупке витаминов и иммуномодуляторов, экспериментированию с фиточаями и изменению рациона. По словам Ольги Иозефович, кандидата медицинских наук и заведующей отделением кабинета иммунопрофилактики Федерального научно-клинического центра инфекционных болезней, в большинстве случаев такие действия вряд ли навредят, однако стоит проявлять осторожность.

Она рассказала, что у человека есть два типа иммунитета: врождённый, который активируется сразу при попадании антигена, и приобретённый, формирующийся медленнее, но обеспечивающий более быструю реакцию при повторной встрече с тем же антигеном. Прививки действуют по тому же принципу. Медик отметила, что за последние 100 лет медицина значительно продвинулась, но основные рекомендации по поддержанию здоровья остались прежними: правильное питание, витамин D и достаточное потребление белка и железа.

«Единого мнения здесь нет, но назначение иммуностимуляторов должно быть от врача. Избыток витамина C, шипучие таблетки — это тоже может привести к каким-то нежелательным явлениям», — рассказала медик в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».