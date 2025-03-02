В аэропорту Грозного ввели план «Ковёр»

В Грозном в международном аэропорту «Северный» ввели ограничения на приём и вылет самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это главный приоритет», — рассказали в ведомстве.