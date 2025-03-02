В аэропорту Грозного ввели план «Ковёр»
В аэропорту Грозного ввели ограничения на полёты
В Грозном в международном аэропорту «Северный» ввели ограничения на приём и вылет самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это главный приоритет», — рассказали в ведомстве.
Ранее в Росавиации опровергли информацию об открытии аэропортов юга и центра России, которые не работают с начала СВО. Об этом сообщил представитель агентства Артём Кореняко, отметив, что это фейк.
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