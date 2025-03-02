Илеева должна «Депо» 7 миллионов за аренду помещения прогоревшего бара

Блогерша Анастасия Ивлеева и её бизнес-партнёр задолжали компании «Депо» более семи миллионов рублей за аренду прогоревшего бара «Капельница». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Ещё в 2021 году Анастасия пыталась втянуться в алкобизнес, однако спустя пару лет стало ясно, что бар популярностью не пользуется. Тогда было принято решение закрывать заведение. В этот момент экс-управляющий продакшн-компании блогерши Александр Мокров отсудил у питейного заведения 15,8 миллионов.

Сейчас же пришла новая беда — компания «Депо» обратилась в суд. Оказалось, что Ивлеева не уплатила аренду. В итоге арбитр обязал девушку, её партнёра Дмитрия Аникина и их помощника Чермена Черчесова выплатить 7,3 миллиона рублей.