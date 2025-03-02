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2 марта, 08:05

Илеева должна «Депо» 7 миллионов за аренду помещения прогоревшего бара

Блогер Анастасия Ивлеева. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева

Блогерша Анастасия Ивлеева и её бизнес-партнёр задолжали компании «Депо» более семи миллионов рублей за аренду прогоревшего бара «Капельница». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Ещё в 2021 году Анастасия пыталась втянуться в алкобизнес, однако спустя пару лет стало ясно, что бар популярностью не пользуется. Тогда было принято решение закрывать заведение. В этот момент экс-управляющий продакшн-компании блогерши Александр Мокров отсудил у питейного заведения 15,8 миллионов.

Сейчас же пришла новая беда — компания «Депо» обратилась в суд. Оказалось, что Ивлеева не уплатила аренду. В итоге арбитр обязал девушку, её партнёра Дмитрия Аникина и их помощника Чермена Черчесова выплатить 7,3 миллиона рублей.

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СМИ: Бывший офис Sony Pictures захотел отсудить в России почти миллиард рублей

Ранее у блогерши Насти Ивлеевой отсудили 1,4 миллиона рублей за просроченные компоненты для её энергетиков Easy Peasy. Фирма Ивлеевой «Коленки пчелы» сделала заказ на партию ароматизаторов со вкусом шампанского, но он испортился.

Николай Рюмин
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