Нянечка заклеила рот скотчем и била: В детсаду Петербурга ребёнку сломали нос и пытались всё скрыть

В Санкт-Петербурге пятилетнему воспитаннику детского сада сломали нос, а затем попытались это скрыть от его родителей. Им предложили вместо извинений «подлечить нервы». С травмами ребёнок возвращается домой не в первый раз, рассказала его мать.

Мальчик, которому сломал нос другой детсадовец с Санкт-Петербурге. Видео © Mash на Мойке

Как пишет телеграм-канал Mash на Мойке, впервые подобное произошло с мальчиком в 2023-м — тогда воспитательница случайно задела ребёнка, повредив руков роговицу глаза. Тогда мать отвела сына в больницу, однако скандал устраивать не стала. Второй раз случился в феврале этого года — мальчик вернулся домой с травмой носа. Оказалось, в лицо ногой его ударил другой детсадовец, уже успевший заработать негативную репутацию из-за постоянных драк. Затем выяснилось, что воспитательница группы была в курсе произошедшего, но предпочла умолчать.

Раздувшийся из-за удара нос мать ребёнка заметила по пути домой из детсада. Мальчик пожаловался на боль и затем рассказал всю историю. Руководство учреждения согласилось сотрудничать только после угрозы прокуратурой. Заведущая заявила, что вопрос улажен и прислала «протокол» — про травмы ни слова, зато была рекомендация родителям «полечить тревожность». Однако проблемные дети — не единственная проблема детского сада. Ранее инцидент произошёл с другим ребёнком, которому нянечка заклеивала рот скотчем и била телефоном.