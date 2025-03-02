Экономист раскрыл, упадёт ли доллар до 80 рублей

Экономист Олег Сухарев рассказал, возможно ли снижение курса доллара до 80 рублей в марте. Он отметил, что для этого необходимо разобраться в причинах укрепления рубля, которые формировались на протяжении последних двух лет.

Сухарев указал на дедолларизацию финансовой системы как на ключевую тенденцию, а также на изменения, внесённые Центральным банком в бюджетное правило продажи валюты, что также влияет на объёмы предложения. В эфире радио «Комсомольская правда» экономист также отметил, что в феврале заканчивается налоговый период, что приводит к погашениям и переводам средств. Кроме того, спрос на валюту традиционно снижается в начале года из-за низких объёмов импорта.

Эксперт подчеркнул, что текущая ситуация приводит к тому, что стоимость доллара остаётся стабильной или даже уменьшается, в то время как спрос на него значительно снижается, что и способствует укреплению рубля. Однако специалист предупредил о возможном возвращении к более высоким курсам, так как объёмы импорта могут увеличиться, а текущие налоговые платежи будут завершены.

Сухарев также отметил влияние спекулятивных действий игроков на валютном рынке и добавил, что экспортёры могут увеличивать предложение долларов в начале года. Он заключил, что текущее падение курса имеет технический характер и не исключает возвращения доллара к уровню 90-92 рубля.