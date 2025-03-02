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2 марта, 08:34

Экономист раскрыл, упадёт ли доллар до 80 рублей

Экономист Сухарев: Доллар может вырасти до 90-92 рублей

Экономист Олег Сухарев рассказал, возможно ли снижение курса доллара до 80 рублей в марте. Он отметил, что для этого необходимо разобраться в причинах укрепления рубля, которые формировались на протяжении последних двух лет.

Сухарев указал на дедолларизацию финансовой системы как на ключевую тенденцию, а также на изменения, внесённые Центральным банком в бюджетное правило продажи валюты, что также влияет на объёмы предложения. В эфире радио «Комсомольская правда» экономист также отметил, что в феврале заканчивается налоговый период, что приводит к погашениям и переводам средств. Кроме того, спрос на валюту традиционно снижается в начале года из-за низких объёмов импорта.

Эксперт подчеркнул, что текущая ситуация приводит к тому, что стоимость доллара остаётся стабильной или даже уменьшается, в то время как спрос на него значительно снижается, что и способствует укреплению рубля. Однако специалист предупредил о возможном возвращении к более высоким курсам, так как объёмы импорта могут увеличиться, а текущие налоговые платежи будут завершены.

Сухарев также отметил влияние спекулятивных действий игроков на валютном рынке и добавил, что экспортёры могут увеличивать предложение долларов в начале года. Он заключил, что текущее падение курса имеет технический характер и не исключает возвращения доллара к уровню 90-92 рубля.

Россиянам рекомендуют не менять сейчас ветхие доллары по двум важным причинам
Россиянам рекомендуют не менять сейчас ветхие доллары по двум важным причинам

Как рассказывал Life.ru, на фоне падения курса россияне массово скупают доллары. По мнению экспертов, в данный момент это имеет смысл. Однако специалисты считают, что укрепление рубля — лишь повод для спекуляции. Это порождает неуверенность в национальной валюте, выводит колоссальные деньги.

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Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography

Александра Мышляева
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