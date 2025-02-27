Россиянам рекомендуют не менять сейчас ветхие доллары по двум важным причинам

Российские банки имеют право не принимать старые доллары, поэтому без острой нужды сейчас не стоит пытаться обменивать их на новые. Такой совет россиянам дала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова в беседе с агентством «Прайм».

Она объяснила, что у американских банкнот в действительности никакого срока годности нет — в США обязаны принимать любые купюры, выпущенные после 1914 года. Но есть один нюанс. Эта обязанность распространяется только на госорганизации Штатов, а коммерческие банки могут устанавливать свои правила. Белянчикова заметила также, что на другие страны американские законы в этой части не распространяется, и обязательств принимать старые купюры у них нет.