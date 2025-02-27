Россиянам рекомендуют не менять сейчас ветхие доллары по двум важным причинам
Доцент Белянчикова советует россиянам не менять старые доллары без необходимости
Российские банки имеют право не принимать старые доллары, поэтому без острой нужды сейчас не стоит пытаться обменивать их на новые. Такой совет россиянам дала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова в беседе с агентством «Прайм».
Она объяснила, что у американских банкнот в действительности никакого срока годности нет — в США обязаны принимать любые купюры, выпущенные после 1914 года. Но есть один нюанс. Эта обязанность распространяется только на госорганизации Штатов, а коммерческие банки могут устанавливать свои правила. Белянчикова заметила также, что на другие страны американские законы в этой части не распространяется, и обязательств принимать старые купюры у них нет.
По словам эксперта, банки вправе сами решать, по какому курсу принимать различные банкноты, прямого запрета в нормативных документах на этот счёт нет. Но ветхие купюры кредитные организации везде и всегда могут принимать с комиссией, поэтому с обменом следует повременить, так как в случае улучшения отношений с США доступ к новым купюрам может упроститься.
Ранее эксперт назвал отличие долларов старого и нового образца. В частности, новые купюры считаются более защищёнными. Также россиянам объяснили, с какого года доллары считаются старыми. Кроме того, в Госдуме рассказали о правах граждан при операциях с американской валютой старого образца.
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