Россиянам, которые не могут обменять старые доллары, дали полезный совет

Если россияне не могут обменять старые доллары в зарубежных банках, то могут потратить валюту в местных магазинах или обратиться в небольшие обменные пункты, где за комиссию могут пойти на уступки. Об этом рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Диана Степанова.

Она также подчеркнула в интервью радио Sputnik, что с отказом по обмену валюты граждане могут столкнуться и в нашей стране. В этом случае, как отметила кандидат экономических наук, следует либо поискать другой банк, либо обменять старые доллары на рубли, а те уже — на новые купюры.