Россиянам, которые не могут обменять старые доллары, дали полезный совет
Экономист Степанова рекомендовала тратить старые доллары в зарубежных магазинах
Если россияне не могут обменять старые доллары в зарубежных банках, то могут потратить валюту в местных магазинах или обратиться в небольшие обменные пункты, где за комиссию могут пойти на уступки. Об этом рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Диана Степанова.
Она также подчеркнула в интервью радио Sputnik, что с отказом по обмену валюты граждане могут столкнуться и в нашей стране. В этом случае, как отметила кандидат экономических наук, следует либо поискать другой банк, либо обменять старые доллары на рубли, а те уже — на новые купюры.
«В России следует исходить из того, что если в одном банке вам отказали, значит нужно поискать другой банк. Возможно, обзвонив несколько банков, вы точно найдете тот, который совершит либо обмен старых долларов на новые, либо позволит вам обменять доллары старого образца на рубли», — отметила эксперт.
Ранее эксперт назвал отличие долларов старого и нового образца. В частности, новые купюры считаются более защищёнными. Также россиянам объяснили, с какого года доллары считаются старыми. Кроме того, в Госдуме рассказали о правах граждан при операциях с американской валютой старого образца.
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