«Каждый может попасть под жернова»: Юрист объяснил, почему рано возвращать смертную казнь

В России рано возвращать смертную казнь, поскольку всегда существует вероятность судебной ошибки. В таком случае может погибнуть невинный человек. Об этом заявил юрист Илья Ремесло, комментируя опрос ВЦИОМ, который показал, что снять мораторий на приговоры хотят почти половина россиян.

«Я считаю, что это просто популизм. Людям хочется объяснять, что есть определённые препятствия и что каждый может просто стать жертвой вот этой судебной ошибки, каждый может попасть под эти жернова. Тогда у него мнение, возможно, изменится о необходимости возврата смертной казни, потому что когда это на себя человек примеряет, то всё оказывается не столь радужно», — заявил собеседник в беседе с радио «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что подавляющее большинство судебных решений в России являются обвинительными. Кроме того, по мнению юриста, пожизненное заключение является более суровым наказанием для преступников, чем смертная казнь. Он также отметил, что судебные ошибки — это, пожалуй, главный довод в пользу продления моратория на смертную казнь. В качестве примера он привёл расследование теракта в «Крокус Сити Холле», где, по его словам, все было очевидно, и высшую меру наказания можно было бы применить к исполнителям. Однако обсуждая другие серьёзные преступления, возникает вопрос о том, насколько надежно будут действовать правоохранительные органы в других случаях.