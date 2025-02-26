В Совфеде ответили на вопрос о возможности вернуть смертную казнь в Россию

Позиция по отмене моратория на смертную казнь в России осталась прежней — действующая конституция страны делает это невозможным. Такое заявление сделал руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Позиция по возврату к смертной казни не менялась. При действующей конституции это невозможно. Позиция Конституционного суда России по этому вопросу также не менялась», — заявил законодатель в беседе с ТАСС.