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26 февраля, 10:24

В Совфеде ответили на вопрос о возможности вернуть смертную казнь в Россию

Сенатор Клишас заявил, что возвращение смертной казни в РФ невозможно

Позиция по отмене моратория на смертную казнь в России осталась прежней — действующая конституция страны делает это невозможным. Такое заявление сделал руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Позиция по возврату к смертной казни не менялась. При действующей конституции это невозможно. Позиция Конституционного суда России по этому вопросу также не менялась», — заявил законодатель в беседе с ТАСС.

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Напомним, в прошлом году тоже самое заявлял председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, также говоривший о невозможности вернуть смертную казнь в рамках действующего законодательства. Сегодня этот вопрос прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший, что в Кремле такую тему не обсуждают. При этом результаты недавнего опроса ВЦИОМ показали, что почти половина граждан РФ выступает за возвращение смертной казни.

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ТАСС / Александр Щербак

Юрий Лысенко
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