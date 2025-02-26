В Совфеде ответили на вопрос о возможности вернуть смертную казнь в Россию
Сенатор Клишас заявил, что возвращение смертной казни в РФ невозможно
Позиция по отмене моратория на смертную казнь в России осталась прежней — действующая конституция страны делает это невозможным. Такое заявление сделал руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
«Позиция по возврату к смертной казни не менялась. При действующей конституции это невозможно. Позиция Конституционного суда России по этому вопросу также не менялась», — заявил законодатель в беседе с ТАСС.
Напомним, в прошлом году тоже самое заявлял председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, также говоривший о невозможности вернуть смертную казнь в рамках действующего законодательства. Сегодня этот вопрос прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший, что в Кремле такую тему не обсуждают. При этом результаты недавнего опроса ВЦИОМ показали, что почти половина граждан РФ выступает за возвращение смертной казни.
ТАСС / Александр Щербак