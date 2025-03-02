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Регион
2 марта, 08:03

Беспилотники замечены у границ Дагестана

Угроза атаки беспилотников объявлена в Дагестане

БПЛА выявлены у границ Дагестана, в связи с чем в регионе введён режим беспилотной опасности. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и объектов. Органы власти функционируют в режиме оперативного штаба.

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Ранее в Грозном в международном аэропорту «Северный» были введены ограничения на приём и вылет самолётов. Спустя некоторое время они были сняты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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