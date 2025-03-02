Беспилотники замечены у границ Дагестана

БПЛА выявлены у границ Дагестана, в связи с чем в регионе введён режим беспилотной опасности. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и объектов. Органы власти функционируют в режиме оперативного штаба.