Беспилотники замечены у границ Дагестана
Угроза атаки беспилотников объявлена в Дагестане
БПЛА выявлены у границ Дагестана, в связи с чем в регионе введён режим беспилотной опасности. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и объектов. Органы власти функционируют в режиме оперативного штаба.
Ранее в Грозном в международном аэропорту «Северный» были введены ограничения на приём и вылет самолётов. Спустя некоторое время они были сняты.
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