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2 марта, 09:08

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за опоясывающего лишая

Харрисон Форд. Обложка © ТАСС / Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA

Харрисон Форд. Обложка © ТАСС / Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA

Легендарный 82-летний актёр Харрисон Форд не сможет посетить церемонию награждения «Оскар» из-за диагностированного опоясывающего лишая. Недуг обнаружили 1 марта, пишет ряд иностранных источников.

После диагноза представители актёра пояснили, что Форд не сможет быть ведущим и вручать награды на церемонии «Оскара». Болезнь не угрожает жизни Харрисона и может возникнуть в качестве реактивации ветряной оспы.

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Тем временем номинант на премию «Оскар» Юра Борисов заявил, что в случае победы подарит знаменитую золотую статуэтку своей маме. Помимо этого, он признался, что часто нервничает на предоскаровых мероприятиях из-за языкового барьера.

Николай Рюмин
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