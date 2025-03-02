Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за опоясывающего лишая
Харрисон Форд. Обложка © ТАСС / Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA
Легендарный 82-летний актёр Харрисон Форд не сможет посетить церемонию награждения «Оскар» из-за диагностированного опоясывающего лишая. Недуг обнаружили 1 марта, пишет ряд иностранных источников.
После диагноза представители актёра пояснили, что Форд не сможет быть ведущим и вручать награды на церемонии «Оскара». Болезнь не угрожает жизни Харрисона и может возникнуть в качестве реактивации ветряной оспы.
Тем временем номинант на премию «Оскар» Юра Борисов заявил, что в случае победы подарит знаменитую золотую статуэтку своей маме. Помимо этого, он признался, что часто нервничает на предоскаровых мероприятиях из-за языкового барьера.