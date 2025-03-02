«Апельсины не помогут»: Врач развеяла главные мифы об укреплении иммунитета

Вокруг иммунной системы, которая является основным защитным барьером против бактерий и инфекций, существует множество мифов. Для того чтобы развеять некоторые из них, kp.ru обратился к Антонине Плоскирёвой, доктору медицинских наук, профессору и заместителю директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, которая развеяла главные заблуждения.

1. Чтобы укрепить иммунитет, надо есть много апельсинов и делать зарядку. На иммунную систему, как и на весь организм в целом, влияет множество факторов. Это не только сезонные всплески заболеваний острыми респираторными инфекциями, но и неправильное питание, а также недостаток сна. Поэтому правильнее будет говорить не об «укреплении иммунитета», а о заботе о своём здоровье и бережном отношении к себе, утверждает врач.

2. Закаливаться нужно с детства, во взрослом возрасте это только навредит и иммунитету не поможет. Медик отметила, что закаливание может быть полезным в любом возрасте, если к нему подходить правильно. Мы часто слышим советы о закаливании для маленьких детей, так как их иммунная система ещё не полностью развита, и это особенно важно для них. Однако закаливание также приносит пользу пожилым людям, молодёжи и людям среднего возраста, положительно влияя на общее состояние здоровья.

3. Сколько ни делай прививки от гриппа, всё равно заболеешь, они только иммунитет сажают. Плоскирёва отметила, что прививка от гриппа подвергается критике, так как после неё люди часто заболевают острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), а не гриппом. Эти заболевания имеют схожие симптомы, такие как повышение температуры, кашель и насморк. Однако существует ошибочное мнение, что вакцина должна обеспечивать защиту от всех заболеваний. На самом деле, вакцинация помогает нашему иммунитету «ознакомиться» с теми штаммами вируса гриппа, которые ожидаются в текущем сезоне.

4. Если частые простуды, значит, иммунитет плохой. Оценить состояние иммунной системы может только врач-иммунолог после проведения необходимых исследований, включая сбор анамнеза, осмотр и анализ иммунограммы, отметила специалист. Степень тяжести и проявления ОРВИ могут зависеть от наличия сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких и другие серьёзные соматические расстройства.