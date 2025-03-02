Россиян предупредили о неочевидной угрозе в кнопке «отписаться» из рассылок

Интернет-мошенники способны украсть пароли и личные данные пользователей, используя электронные письма с фальшивой кнопкой «отписаться». Об этом сообщил Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества. По его словам, злоумышленники могут создать поддельное письмо, заставив жертву считать его обычной рекламной рассылкой.

«При получении многих почтовых рассылок в письме есть опция «отписаться». Как правило, чтобы перестать получать сообщения, необходимо перейти по ссылке. В большинстве случаев она безопасна, но в некоторых случаях может вести на фишинговый ресурс», — предупредил специалист в беседе с «Лентой.ру».

Он также отметил, что функции «отписаться», встроенные в почтовые сервисы, обычно безопасны и им можно доверять. Системы безопасности проверяют входящие письма на наличие вредоносных вложений и фишинговых ссылок, однако полностью полагаться на них не стоит.