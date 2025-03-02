Юра Борисов устроил настоящую Масленицу на съёмках «Аноры»
Актёр Юра Борисов на съёмках «Аноры» накормил всех блинами на Масленицу
Юра Борисов. Фото © «Анора» реж. и сценарист Шон Бэйкер / Kinopoisk
На съёмках фильма «Анора» работала российско-американская команда. Актёры из России Юра Борисов и Марк Эйдельштейн решили вместе с Майки Мэдисон из Лос-Анджелеса отпраздновать Масленицу по всем традициям: с блинами и даже сожжением чучела. Об этом Мэдисон рассказала в эфире шоу Late Night with Seth Meyers.
Актёры «Аноры» сжигают чучело на Масленицу. Фото © Late Night with Seth Meyers
«Они испекли блины, и мы ели блины. А потом Юра говорит: «Ладно, теперь надо сделать чучело, чтобы потом его сжечь», — поделилась актриса.
Майки впечатлил опыт празднования Масленицы на съёмочной площадке. Она отметила, что сразу согласилась сжечь чучело в лесу, которое актёры соорудили из палок и одежды Юры.
Ранее The Hollywood Reporter оценил шансы «Аноры» с Юрой Борисовым забрать «Оскар». С вероятностью 52% кинокартина под руководством Шона Бейкера может стать обладателем награды в категории «Лучший фильм». В то же время, номинацию на звание «Лучший актёр второго плана» пророчат не россиянину, а американцу Кирану Калкину за его работу в фильме «Настоящая боль». Церемония вручения премии «Оскар-2025» состоится 2 марта в 19:00 по восточному времени США, что соответствует 03:00 3 марта по московскому времени.