Юра Борисов устроил настоящую Масленицу на съёмках «Аноры»

На съёмках фильма «Анора» работала российско-американская команда. Актёры из России Юра Борисов и Марк Эйдельштейн решили вместе с Майки Мэдисон из Лос-Анджелеса отпраздновать Масленицу по всем традициям: с блинами и даже сожжением чучела. Об этом Мэдисон рассказала в эфире шоу Late Night with Seth Meyers.

Актёры «Аноры» сжигают чучело на Масленицу. Фото © Late Night with Seth Meyers

«Они испекли блины, и мы ели блины. А потом Юра говорит: «Ладно, теперь надо сделать чучело, чтобы потом его сжечь», — поделилась актриса.

Майки впечатлил опыт празднования Масленицы на съёмочной площадке. Она отметила, что сразу согласилась сжечь чучело в лесу, которое актёры соорудили из палок и одежды Юры.