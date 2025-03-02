В Николаеве женщины заблокировали военкомат с требованием отдать им мужчин

В Николаеве на юге Украины недовольные женщины заблокировали въезд в военкомат с требованием выпустить мобилизованных мужчин. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

Недавно пленный боец ВСУ признался, что на территории Украины проводится насильственная мобилизация. Всех мужчин без разбора ловят на улицах городов или рабочих местах, после чего отправляют в ряды ВСУ. Он заявил, что боится попасть под обмен пленными, так как не хотел бы сталкиваться с данной системой.