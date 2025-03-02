В Николаеве женщины заблокировали военкомат с требованием отдать им мужчин
В Николаеве на юге Украины недовольные женщины заблокировали въезд в военкомат с требованием выпустить мобилизованных мужчин. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».
«В Николаеве жёны и матери мобилизованных перекрыли въезд в ТЦК и требуют отпустить их родных», — говорится в сообщении.
Недавно пленный боец ВСУ признался, что на территории Украины проводится насильственная мобилизация. Всех мужчин без разбора ловят на улицах городов или рабочих местах, после чего отправляют в ряды ВСУ. Он заявил, что боится попасть под обмен пленными, так как не хотел бы сталкиваться с данной системой.
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