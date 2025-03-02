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2 марта, 10:02

В Николаеве женщины заблокировали военкомат с требованием отдать им мужчин

В Николаеве на юге Украины недовольные женщины заблокировали въезд в военкомат с требованием выпустить мобилизованных мужчин. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

«В Николаеве жёны и матери мобилизованных перекрыли въезд в ТЦК и требуют отпустить их родных», — говорится в сообщении.

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Недавно пленный боец ВСУ признался, что на территории Украины проводится насильственная мобилизация. Всех мужчин без разбора ловят на улицах городов или рабочих местах, после чего отправляют в ряды ВСУ. Он заявил, что боится попасть под обмен пленными, так как не хотел бы сталкиваться с данной системой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Николай Рюмин
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