Переговорные процессы между Москвой и Западом в 2022 году сорвались, потому что западная гордыня возымела своё действие, в том числе помешали амбициозные планы зарубежных лидеров присоединить Украину к НАТО и открыть военные базы в Крыму. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда».

«Я надеялся, что всё-таки разум и здравый смысл восторжествуют. Но восторжествовала гордыня. Не только замыслы материально втянуть Украину в НАТО, создать базы в Крыму, на Азовском море – все эти планы были. Но помимо этого геополитического замысла, большую роль сыграла и гордыня», — подчеркнул дипломат.

По его словам нынешний президент США Дональд Трамп руководствуется адекватным принципом внешней политики о том, что во всём «должен быть здравый смысл», в частности в отношении Украины Америке разумнее «отойти в сторону». Лавров добавил, что у Москвы никогда не было иллюзий. Российский лидер Владимир Путин ещё в 2007 году в Мюнхене объяснял, что Запад не должен уповать на наивность Москвы, которая якобы ничего не понимает и не видит. Россия всегда призывала западные страны к равноправному сотрудничеству, отметил министр.

Он напомнил, что Путин предупреждал США и ЕС о возможном горячем конфликте, если Минские соглашения не будут выполняться. Также именно Москва настаивала на подписании Договора о европейской безопасности «без всякого втягивания в НАТО кого бы то ни было», продолжил Лавров. Но Россию проигнорировали, напомнил дипломат.

«Ещё в январе 2022 года я встречался с тогдашним Госсекретарём США Энтони Блинкеном. Он сказал, что НАТО – это не наше дело. Они могут только пообещать, что количество ракет средней дальности, которые они разместят на Украине, будет определённым образом ограничено. Вот и всё. Это тоже лицемерие, безнаказанность, исключительность, сверхчеловечность. И к чему это всё привело?» — заключил глава МИД РФ.