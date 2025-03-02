«Черепашку вынули из панциря»: Фанаты ужаснулись худобе Киркорова

Певец Филипп Киркоров испугал поклонников своим внешним видом на 10-й церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория» в Москве. Музыкант получил статуэтку за песню «Чёрная пантера». На мероприятие он пришёл в сопровождении светской львицы Виктории Шеляговой. Парочка шутила весь вечер, дарила улыбки, однако от фанатов не ускользнул тот факт, что музыкант критически исхудал.

Филипп Киркоров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov

Филипп Киркоров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov

Киркоров давно увлекается разного рода диетами и ничего не имеет против пластической хирургии. Однако на премию он пришёл не просто худым, а измождённым. У него сильно впали щёки, а тонкая шея непропорционально смотрелась. Чрезмерную худобу скрывал серебристый костюм. В комментариях поклонники забеспокоились, не слишком ли поп-король переусердствовал с диетами.

«Когда про похудевших говорят «черепашка, которую вынули из панциря», похоже, это имеют в виду», — написал один из подписчиков музыканта в соцсети.

«Уж не болен ли Филя? Что-то усох», — прокомментировал другой.

«Морда большая, шея тонкая... Скелет», — добавил ещё один фанат.