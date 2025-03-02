Подполье сообщило об ударах по Киеву

Вооружённые силы РФ нанесли удар по месту скопления украинских военных в Киеве, а также по комбинату, где производятся детали для беспилотников в Киевской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Киеве два взрыва. Точно одно попадание в 00:05 по каким-то крутым бандеровцам. Насчёт второго в 00:50 данных нет. В городе Обухов бахнуло два раза. Один раз в район в 00:45, один раз на окраину Обухова в 01:50», — приводит РИА «Новости» его слова.

Также он отметил, что Киевский картонно-бумажный комбинат стал целью наших бойцов весьма не случайно, так как помимо производства картона на этом предприятии также изготавливались детали для беспилотных летательных аппаратов.