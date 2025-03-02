Подполье сообщило об ударах по Киеву
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по производству деталей для БПЛА под Киевом
Вооружённые силы РФ нанесли удар по месту скопления украинских военных в Киеве, а также по комбинату, где производятся детали для беспилотников в Киевской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В Киеве два взрыва. Точно одно попадание в 00:05 по каким-то крутым бандеровцам. Насчёт второго в 00:50 данных нет. В городе Обухов бахнуло два раза. Один раз в район в 00:45, один раз на окраину Обухова в 01:50», — приводит РИА «Новости» его слова.
Также он отметил, что Киевский картонно-бумажный комбинат стал целью наших бойцов весьма не случайно, так как помимо производства картона на этом предприятии также изготавливались детали для беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по объектам газопереработки, которые играют ключевую роль в поддержке предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, удары были направлены на скопления личного состава и техники противника в 147 районах.
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