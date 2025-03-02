В ХМАО насмерть отравились газом 12-летняя девочка и её старший брат
В ХМАО возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек от отравления газом
В субботу, 1 марта, в частном доме в городе Югорск обнаружили тела 12-летней девочки и её 24-летнего брата. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
«В Югорске следователи устанавливают обстоятельства гибели двух лиц в частном доме», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Предварительно, смерть наступила в результате отравления газом. Он скопился в одном из помещений дома из-за неисправности или неправильной эксплуатации газового оборудования.
Назначены судебно-медицинские экспертизы и техническая экспертиза для установления причин и обстоятельств произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям работников обслуживающей организации.
Ранее от отравления угарным газом умерли 3 человека в Севастополе. Одной из погибших оказалась девочка 2014 года рождения. Предварительно, причиной утечки стало ненадлежащее обращение с печкой.
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