В ХМАО насмерть отравились газом 12-летняя девочка и её старший брат

В субботу, 1 марта, в частном доме в городе Югорск обнаружили тела 12-летней девочки и её 24-летнего брата. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«В Югорске следователи устанавливают обстоятельства гибели двух лиц в частном доме», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Предварительно, смерть наступила в результате отравления газом. Он скопился в одном из помещений дома из-за неисправности или неправильной эксплуатации газового оборудования.

Назначены судебно-медицинские экспертизы и техническая экспертиза для установления причин и обстоятельств произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям работников обслуживающей организации.