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22 февраля, 15:07

В Севастополе от отравления угарным газом умерли 3 человека, включая ребёнка

Трое жителей севастопольского села Поворотное умерли от отравления угарным газом. Одной из погибших оказалась девочка 2014 года рождения, сообщил в личном телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сегодня в Севастополе произошла трагедия. В селе Поворотном в частном жилом доме задохнулись угарным газом 3 человека, в том числе ребёнок — девочка 2014 года рождения. <...> Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших!»написал он.

Предварительно, причиной утечки стало ненадлежащее обращение с печкой. На месте трагедии работают сотрудники прокуратуры, Следственного комитета и МЧС РФ.

Актриса и лицо бренда L'Oreal насмерть отравилась угарным газом
Актриса и лицо бренда L'Oreal насмерть отравилась угарным газом

Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Петербурге в тяжёлом состоянии госпитализировали троих подростков, отравившихся угарным газом. Вероятно, находившаяся у них в квартире газовая колонка была неисправна. Сообщалось, что пострадавшие пошли на поправку и их перевели из реанимации в обычные палаты.

Четверо детей отравились угарным газом в частном доме на Урале
Четверо детей отравились угарным газом в частном доме на Урале
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Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

Юрий Лысенко
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