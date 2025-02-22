В Севастополе от отравления угарным газом умерли 3 человека, включая ребёнка

Трое жителей севастопольского села Поворотное умерли от отравления угарным газом. Одной из погибших оказалась девочка 2014 года рождения, сообщил в личном телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сегодня в Севастополе произошла трагедия. В селе Поворотном в частном жилом доме задохнулись угарным газом 3 человека, в том числе ребёнок — девочка 2014 года рождения. <...> Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших!» — написал он.

Предварительно, причиной утечки стало ненадлежащее обращение с печкой. На месте трагедии работают сотрудники прокуратуры, Следственного комитета и МЧС РФ.