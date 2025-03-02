Раскрыт график Путина на следующую неделю

Президент РФ Владимир Путин поучаствует в заседании коллегии Министерства внутренних дел и проведёт совещание с членами правительства в ближайшие семь дней. Об этом рассказал в телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Ожидается, что также российский лидер проведёт переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном и, конечно же, найдёт время, чтобы поздравить россиянок с Международным женским днём.