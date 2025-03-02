Раскрыт график Путина на следующую неделю
Путин примет участие в заседании коллегии МВД России
Президент РФ Владимир Путин поучаствует в заседании коллегии Министерства внутренних дел и проведёт совещание с членами правительства в ближайшие семь дней. Об этом рассказал в телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Ожидается, что также российский лидер проведёт переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном и, конечно же, найдёт время, чтобы поздравить россиянок с Международным женским днём.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет детям сотрудников с 20-летним стажем службы в уголовно-исполнительной системе (УИС) преимущественное право на поступление в вузы МВД, Росгвардии и ФСИН.
Life.ru