Маск отметил низвержение Зеленского после истерики в Белом доме

Владимир Зеленский критически упал в глазах мировой общественности после своего гнусного поведения на встрече с лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

«Зеленский сильно навредил себе в глазах общественности. Просто факт», — написал он.

Таким выражением Маск отреагировал на публикацию об увеличении числа тех, кто считает помощь США для Украины слишком большой. Также доверие граждан к Зеленскому сократилось с 72% до 48%.