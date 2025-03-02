Маск отметил низвержение Зеленского после истерики в Белом доме
Маск: Зеленский ухудшил свое положение в глазах общественности
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский критически упал в глазах мировой общественности после своего гнусного поведения на встрече с лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х.
«Зеленский сильно навредил себе в глазах общественности. Просто факт», — написал он.
Таким выражением Маск отреагировал на публикацию об увеличении числа тех, кто считает помощь США для Украины слишком большой. Также доверие граждан к Зеленскому сократилось с 72% до 48%.
Ранее Маск заявил, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме настаивал на том, чтобы прекратить украинский конфликт. У главаря киевского режима была иная цель. Экс-комедиант хочет ещё лёгких денег.