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2 марта, 11:48

Маск отметил низвержение Зеленского после истерики в Белом доме

Маск: Зеленский ухудшил свое положение в глазах общественности

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский критически упал в глазах мировой общественности после своего гнусного поведения на встрече с лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

«Зеленский сильно навредил себе в глазах общественности. Просто факт», — написал он.

Таким выражением Маск отреагировал на публикацию об увеличении числа тех, кто считает помощь США для Украины слишком большой. Также доверие граждан к Зеленскому сократилось с 72% до 48%.

Маск: Пора узнать, что случилось с отправленными Киеву миллиардами долларов
Маск: Пора узнать, что случилось с отправленными Киеву миллиардами долларов

Ранее Маск заявил, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме настаивал на том, чтобы прекратить украинский конфликт. У главаря киевского режима была иная цель. Экс-комедиант хочет ещё лёгких денег.

Николай Рюмин
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