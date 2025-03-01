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1 марта, 00:57

Маск: Пора узнать, что случилось с отправленными Киеву миллиардами долларов

Американский предприниматель Илон Маск после проваленных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским высказался в социальной сети Х о необходимости выяснить, как на Украине распоряжаются «сотнями миллиардов долларов», предоставленных Киеву в виде помощи.

«Пора узнать, куда действительно делись сотни миллиардов долларов, отправленных Украине», ؙ— написал руководитель Департамента эффективности Правительства США.

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Напомним, скандальная встреча киевского лидера с Трампом в Белом доме оставила след. После неё Маск заявил, что Зеленский уничтожил себя в глазах американцев. Бывший комик прибыл в Вашингтон для заключения сделки с США по редкоземельным металлам, но соглашение так и не состоялось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Лия Мурадьян
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