Маск: Пора узнать, что случилось с отправленными Киеву миллиардами долларов

Американский предприниматель Илон Маск после проваленных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским высказался в социальной сети Х о необходимости выяснить, как на Украине распоряжаются «сотнями миллиардов долларов», предоставленных Киеву в виде помощи.