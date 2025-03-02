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2 марта, 11:37

В Сенате США призвали к выходу Штатов из НАТО

Американский сенатор Ли: Для США настало время выйти из НАТО

Для Соединённых Штатов Америки настало время выйти из НАТО. Такое заявление сделал американский сенатор от штата Юта Майк Ли.

«Время покинуть НАТО», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Таким образом сенатор отреагировал на слова специального посланника президента Штатов по особым поручениям Ричарда Гренелла. Он осудил недостаточный вклад Словении в оборонный бюджет НАТО, назвав её страной «с самым низким уровнем затрат на оборону». Ничего не подрывает НАТО больше, чем неуплата «своей справедливой доли», считает Гренелл.

Конгресс рассмотрит закон о выходе США из ООН
Конгресс рассмотрит закон о выходе США из ООН

Ранее Илон Маск словами «я согласен» отреагировал на предложение вывести США из ООН и НАТО. Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) согласился с заявлением о необходимости вывести Соединённые Штаты из ООН и НАТО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Алена Пенчугина
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