Для Соединённых Штатов Америки настало время выйти из НАТО. Такое заявление сделал американский сенатор от штата Юта Майк Ли.

«Время покинуть НАТО», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Таким образом сенатор отреагировал на слова специального посланника президента Штатов по особым поручениям Ричарда Гренелла. Он осудил недостаточный вклад Словении в оборонный бюджет НАТО, назвав её страной «с самым низким уровнем затрат на оборону». Ничего не подрывает НАТО больше, чем неуплата «своей справедливой доли», считает Гренелл.