В Сенате США призвали к выходу Штатов из НАТО
Американский сенатор Ли: Для США настало время выйти из НАТО
Для Соединённых Штатов Америки настало время выйти из НАТО. Такое заявление сделал американский сенатор от штата Юта Майк Ли.
«Время покинуть НАТО», — написал он на своей странице в социальной сети X.
Таким образом сенатор отреагировал на слова специального посланника президента Штатов по особым поручениям Ричарда Гренелла. Он осудил недостаточный вклад Словении в оборонный бюджет НАТО, назвав её страной «с самым низким уровнем затрат на оборону». Ничего не подрывает НАТО больше, чем неуплата «своей справедливой доли», считает Гренелл.
Ранее Илон Маск словами «я согласен» отреагировал на предложение вывести США из ООН и НАТО. Американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) согласился с заявлением о необходимости вывести Соединённые Штаты из ООН и НАТО.
Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam