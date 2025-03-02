Женщина умерла на руках у мужа в парилке на Урале

В Екатеринбурге жена скончалась в парилке на руках у мужа. Предварительно причиной трагедии стали осложнения, вызванные недолеченным гайморитом. Об этом пишет SHOT.

Как рассказали родственники 41-летней женщины, накануне вечером пара решила провести романтический вечер в оздоровительном комплексе на улице Рассветной и арендовала финскую сауну с бассейном. В какой-то момент женщине стало плохо, и она решила освежиться в воде, пока её муж продолжал париться. Мужчина услышал странный звук и, обернувшись, увидел, что жена уже начинает тонуть.

Он немедленно бросился на помощь и вытащил её из воды. Из её рта и носа пошла пена, а затем началось сильное кровотечение. Муж пытался реанимировать супругу, ожидая скорую помощь. Женщина начала задыхаться и потеряла сознание. Она скончалась до приезда медиков. По словам близких, кровотечение из носа возникло из-за резкого перепада температур на фоне недавно перенесённого гайморита.