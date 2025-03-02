Женщина умерла на руках у мужа в парилке на Урале
SHOT: Женщина умерла в парилке в Екатеринбурге из-за недолеченного гайморита
Женщина умерла в сауне в Екатеринбурге. Фото © Telegram / SHOT
В Екатеринбурге жена скончалась в парилке на руках у мужа. Предварительно причиной трагедии стали осложнения, вызванные недолеченным гайморитом. Об этом пишет SHOT.
Как рассказали родственники 41-летней женщины, накануне вечером пара решила провести романтический вечер в оздоровительном комплексе на улице Рассветной и арендовала финскую сауну с бассейном. В какой-то момент женщине стало плохо, и она решила освежиться в воде, пока её муж продолжал париться. Мужчина услышал странный звук и, обернувшись, увидел, что жена уже начинает тонуть.
Он немедленно бросился на помощь и вытащил её из воды. Из её рта и носа пошла пена, а затем началось сильное кровотечение. Муж пытался реанимировать супругу, ожидая скорую помощь. Женщина начала задыхаться и потеряла сознание. Она скончалась до приезда медиков. По словам близких, кровотечение из носа возникло из-за резкого перепада температур на фоне недавно перенесённого гайморита.
Ранее сообщалось, что 63-летний петербуржец скончался в сауне фитнес-клуба Family на Кондратьевском проспекте. Он потерял сознание и упал, ударившись головой. Несмотря на все усилия других посетителей, тренеров и медицинских работников, спасти его не удалось.