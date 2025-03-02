Владимир Зеленский стал «чистым нацистом» и предателем еврейского народа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его мнению, за последние полгода политика Зеленского изменилась на 180 градусов. Приступив к власти с призывами к миру и просьбами «не трогать русский язык», глава киевского режима стал «чистым нацистом».

«Зеленский <...> за полгода превратился в чистого нациста и, как правильно говорил президент РФ Владимир Владимирович Путин, в предателя еврейского народа», — сказал Лавров в интервью «Красной звезде».