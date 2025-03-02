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2 марта, 11:46

«Чистый нацист»: Лавров обвинил Зеленского в предательстве еврейского народа

Лавров: Зеленский является чистым нацистом и предателем еврейского народа

Владимир Зеленский стал «чистым нацистом» и предателем еврейского народа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его мнению, за последние полгода политика Зеленского изменилась на 180 градусов. Приступив к власти с призывами к миру и просьбами «не трогать русский язык», глава киевского режима стал «чистым нацистом».

«Зеленский <...> за полгода превратился в чистого нациста и, как правильно говорил президент РФ Владимир Владимирович Путин, в предателя еврейского народа», — сказал Лавров в интервью «Красной звезде».

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Ранее Лавров также заявлял, что государственный секретарь Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц являются абсолютно вменяемыми людьми. Именно поэтому можно надеяться на развитие диалога с Вашингтоном.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Мария Любицкая
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