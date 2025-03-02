Суд смягчил наказание трём фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерове

Восьмой кассационный суд принял решение о смягчении наказания трём фигурантам, которые проходят по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В частности речь идёт о экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой, её сыне Эдуарде Комкове и директоре компании, отвечавшей за реконструкцию здания, Никите Чередниченко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.