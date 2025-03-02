Суд смягчил наказание трём фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерове
Восьмой кассационный суд принял решение о смягчении наказания трём фигурантам, которые проходят по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В частности речь идёт о экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой, её сыне Эдуарде Комкове и директоре компании, отвечавшей за реконструкцию здания, Никите Чередниченко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
«Изменён обвинительный приговор без изменения квалификации со снижением наказания», — сказано в документах, детали не уточняются.
Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибло 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. В 2019 году на месте ТЦ появился парк Ангелов, в котором высадили 60 сосен — по одной на каждого погибшего. Суд приговорил фигурантов к срокам — от 7 до 18 лет лишения свободы. В частности Танзиля Комкова получила 18 лет тюрьмы за взятку в размере 7 млн рублей от застройщика «Зимней вишни». Эдуард Комков осуждён на 10 лет и должен выплатить штраф в размере 70 млн рублей, Никита Чередниченко получил 15 лет колонии строгого режима и 70,5 млн рублей штрафа.
ТАСС / Данил Айкин