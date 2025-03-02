На Ставрополье трёх пособниц террористов заочно приговорили в аресту

Суд на Ставрополье вынес приговор о заочном аресте трёх пособниц исламских террористов. Об этом говорится в материалах дела.

Одна из обвиняемых сбежала в Сирию, ей вменяется распространение запрещённой символики и участие в террористической организации. Две другие женщины обвиняются только в последнем. На данный момент их объявили в международный розыск.