На Ставрополье трёх пособниц террористов заочно приговорили в аресту
Суд на Ставрополье вынес приговор о заочном аресте трёх пособниц исламских террористов. Об этом говорится в материалах дела.
Одна из обвиняемых сбежала в Сирию, ей вменяется распространение запрещённой символики и участие в террористической организации. Две другие женщины обвиняются только в последнем. На данный момент их объявили в международный розыск.
Недавно серия нападений на избирательные участки произошла в Абхазии в ходе второго тура президентских выборов. Пострадавшими стали в том числе и россияне с абхазским гражданством. На одном из участков вооружённые люди даже открыли огонь, что привело к панике среди избирателей.
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