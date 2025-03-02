Российский лидер Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием президентом Абхазии, направив ему поздравительную телеграмму. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Абхазия», — говорится в телеграмме президента России.

Путин добавил, что победа на выборах, которые прошли в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами. Он также уточнил, что линия Гунбы направлена на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны.