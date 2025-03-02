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2 марта, 12:36

Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием президентом Абхазии

Российский лидер Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием президентом Абхазии, направив ему поздравительную телеграмму. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Абхазия», — говорится в телеграмме президента России.

Путин добавил, что победа на выборах, которые прошли в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами. Он также уточнил, что линия Гунбы направлена на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны.

Бадра Гунба объявил о победе на президентских выборах в Абхазии
Бадра Гунба объявил о победе на президентских выборах в Абхазии

Напомним, что по предварительным итогам второго тура Бадра Гунба избран президентом Абхазии. Он набрал почти 57%. Тем временем Ардзинба набрал лишь 43,15%.

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ТАСС / Михаил Метцель, Дмитрий Феоктистов

Алена Пенчугина
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