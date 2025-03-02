Россиянин решил заработать миллионы на «часах Брежнева», доставшихся ему от отца

В Волгограде мужчина выставил на продажу наручные золотые часы, которые были подарены генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу, а в последствии сданы в ломбард его дочерью и не выкуплены. Продавец назначил цену в 35 миллионов рублей и разместил объявление в Сети.

Часы, якобы принадлежавшие Леониду Брежневу. Фото © avito.ru

Часы, якобы принадлежавшие Леониду Брежневу. Фото © avito.ru

«Часы золотые «Ракета» с дарственной надписью «Дорогому Л. И. Брежневу от ЦК КПСС 19.12.1979 год». Подаренные ему на его 73-летие. Часы изготовлены на Петродворцовском часовом заводе. Для информации: данные часы были заложены в Мосгорломбард Галиной Леонидовной Брежневой в 1983 году и не выкуплены», — говорится в тексте.

По его словам, антикварным экспертом часы оценены в 2,5 — 5,5 миллиона долларов, и якобы есть подтверждающие документы. При этом владелец признался, что готов подвинуться в цене, если покупатель проявит интерес к часам. Как мужчина рассказал порталу v1.ru, ему очень понадобились деньги, поэтому было решено продать столь ценный антиквариат. По его словам, ему уже предлагали квартиру в Москве в обмен на часы, но стороны не сошлись в деталях.

«Один предлагал мне квартиру в Москве, но квартира у меня уже есть. Ну она стоит 12 миллионов всего. Это слишком мало для часов. У меня ещё есть уникальные предметы старины. Это всё по наследству мне досталось от отца, деда. Что-то сам приобретал. Решил, что надо с чем-то расстаться, тем более деньги нужны», — поделился он.

Эти часы уже не первый раз выставляются на продажу. Тот же самый человек уже размещал подобное объявление в прошлом году, но цена тогда составляла 55 миллионов рублей и никто не изъявил желание к покупке. Эксперты скептически относятся к таким продажам «ценных» вещей. По их мнению, здесь легко нарваться на подделку, поэтому покупателей просят тщательно проверять информацию.