Не только приливы: Гинеколог перечислила сопровождающие менопаузу симптомы

Менопауза — это последняя самостоятельная менструация, которая знаменует собой завершение репродуктивного периода. Этот этап характеризуется постепенным снижением, а затем полным прекращением функции яичников. Акушер-гинеколог Мария Бахметьева отметила, что помимо приливов, женщины в этот период могут столкнуться и с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

«У разных женщин отдельные стадии этого процесса могут отличаться по продолжительности и сопровождаются различными симптомами, например вазомоторными симптомами (приливы жара, озноб, потливость), потерей костной ткани (остеопороз), генитоуринарным менопаузальным синдромом, рисками сердечно-сосудистых заболеваний», — уточнила медик в беседе с газетой «Известия».

Говоря об остеопорозе, специалист подчеркнула, что он часто возникает из-за недостатка эстрогенов, которые являются основным гормоном, вырабатываемым яичниками. Гинеколог также указала на то, что снижение усвоения кальция и нехватка витамина D в этот период могут негативно сказаться на функции паращитовидной железы. Кроме того, дефицит эстрогенов может привести к изменениям в микрофлоре влагалища, что, в свою очередь, вызывает изменения pH и способствует размножению условно-патогенных микроорганизмов. Это может проявляться такими симптомами, как зуд, жжение в области половых органов и выделения с неприятным запахом. В случае появления подобных жалоб следует обращаться к гинекологу.

В заключении врач добавила, что для устранения последствий нехватки эстрогенов женщинам в менопаузе и постменопаузе может быть назначена заместительная гормональная терапия.