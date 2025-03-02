Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 14:39

В Совфеде обвинили Францию и Британию в срыве договорённостей по Украине

Сенатор Пушков: Франция и Британия выдвигают бессмысленные требования к РФ

Своими бессмысленными требованиями к России Франция и Великобритания хотят сорвать реальные договорённости по Украине. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Мирный план» (президента Франции Эммануэля, — Прим. Life.ru) Макрона и (премьера Великобритании Кира, — Прим. Life.ru) Стармера планируется как антитеза возможному соглашению между Москвой и Вашингтоном по Украине»,написал сенатор в своём телеграм-канале.

По его мнению, Франция и Британия выдвинут набор бессмысленных и неосуществимых требований к РФ. Пушков считает, что амбиции Стармера и Макрона толкают их на собственную громкую инициативу, но это лишь симулякр подлинного соглашения. Их подлинная цель — сорвать реальное соглашение по Украине, уверен сенатор.

Пушков оценил реакцию посла Украины на скандал Зеленского в Белом доме
Пушков оценил реакцию посла Украины на скандал Зеленского в Белом доме

Ранее в Совфеде предупредили Евросоюз о последствиях размолвки с США. Пушков отметил, что планы ЕС по поддержке киевского режима без помощи Штатов обречены. Однако европейцы так одержимы идеей победы для Украины и ненавистью к президенту Америки, что до сих пор не осознали, чем чревато обрушение западного альянса во главе с США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Франция
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar