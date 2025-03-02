В Совфеде обвинили Францию и Британию в срыве договорённостей по Украине
Сенатор Пушков: Франция и Британия выдвигают бессмысленные требования к РФ
Своими бессмысленными требованиями к России Франция и Великобритания хотят сорвать реальные договорённости по Украине. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Мирный план» (президента Франции Эммануэля, — Прим. Life.ru) Макрона и (премьера Великобритании Кира, — Прим. Life.ru) Стармера планируется как антитеза возможному соглашению между Москвой и Вашингтоном по Украине», — написал сенатор в своём телеграм-канале.
По его мнению, Франция и Британия выдвинут набор бессмысленных и неосуществимых требований к РФ. Пушков считает, что амбиции Стармера и Макрона толкают их на собственную громкую инициативу, но это лишь симулякр подлинного соглашения. Их подлинная цель — сорвать реальное соглашение по Украине, уверен сенатор.
Ранее в Совфеде предупредили Евросоюз о последствиях размолвки с США. Пушков отметил, что планы ЕС по поддержке киевского режима без помощи Штатов обречены. Однако европейцы так одержимы идеей победы для Украины и ненавистью к президенту Америки, что до сих пор не осознали, чем чревато обрушение западного альянса во главе с США.
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