Своими бессмысленными требованиями к России Франция и Великобритания хотят сорвать реальные договорённости по Украине. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Мирный план» (президента Франции Эммануэля, — Прим. Life.ru) Макрона и (премьера Великобритании Кира, — Прим. Life.ru) Стармера планируется как антитеза возможному соглашению между Москвой и Вашингтоном по Украине», — написал сенатор в своём телеграм-канале.

По его мнению, Франция и Британия выдвинут набор бессмысленных и неосуществимых требований к РФ. Пушков считает, что амбиции Стармера и Макрона толкают их на собственную громкую инициативу, но это лишь симулякр подлинного соглашения. Их подлинная цель — сорвать реальное соглашение по Украине, уверен сенатор.