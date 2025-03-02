Пушков оценил реакцию посла Украины на скандал Зеленского в Белом доме
Сенатор Пушков: Посол Украины была в ужасе от катастрофы в Белом доме
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировали реакцию посла Украины Оксаны Маркаровой на перепалку главаря киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. По его словам, дипломат была в ужасе от происходящего.
Посол Украины во время переговоров Зеленского и Трампа. Видео © X / Republicans against Trump
«Посол Украины в США Оксана Маркарова закрыла лицо рукой — в ужасе от той дипломатической катастрофы для Киева, которая разворачивалась на её глазах в Белом доме», — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Ранее Илон Маск отметил кровожадность Зеленского. Американский предприниматель считает, что экс-комик выбрал не мир на Украине, а потерю человеческих жизней. Напомним, что главарь киевского режима критически упал в глазах мировой общественности после своего гнусного поведения на встрече в Вашингтоне. Прошедшие 28 февраля переговоры завершились скандалом. После этого в Киеве предложили поменять главаря, чтобы заключить нормальный контракт с США.
X / Republicans against Trump