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2 марта, 13:14

Пушков оценил реакцию посла Украины на скандал Зеленского в Белом доме

Сенатор Пушков: Посол Украины была в ужасе от катастрофы в Белом доме

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировали реакцию посла Украины Оксаны Маркаровой на перепалку главаря киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. По его словам, дипломат была в ужасе от происходящего.

Посол Украины во время переговоров Зеленского и Трампа. Видео © X / Republicans against Trump

«Посол Украины в США Оксана Маркарова закрыла лицо рукой — в ужасе от той дипломатической катастрофы для Киева, которая разворачивалась на её глазах в Белом доме», — написал Пушков в своём телеграм-канале.

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Ранее Илон Маск отметил кровожадность Зеленского. Американский предприниматель считает, что экс-комик выбрал не мир на Украине, а потерю человеческих жизней. Напомним, что главарь киевского режима критически упал в глазах мировой общественности после своего гнусного поведения на встрече в Вашингтоне. Прошедшие 28 февраля переговоры завершились скандалом. После этого в Киеве предложили поменять главаря, чтобы заключить нормальный контракт с США.

Обложка ©

X / Republicans against Trump

Алена Пенчугина
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