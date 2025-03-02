Пушков оценил реакцию посла Украины на скандал Зеленского в Белом доме

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировали реакцию посла Украины Оксаны Маркаровой на перепалку главаря киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. По его словам, дипломат была в ужасе от происходящего.

Посол Украины во время переговоров Зеленского и Трампа. Видео © X / Republicans against Trump

«Посол Украины в США Оксана Маркарова закрыла лицо рукой — в ужасе от той дипломатической катастрофы для Киева, которая разворачивалась на её глазах в Белом доме», — написал Пушков в своём телеграм-канале.