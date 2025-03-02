Илон Маск отметил кровожадность Зеленского

Владимир Зеленский решил идти по пути пустой растраты жизней простых украинцев, вместо дороги мирного урегулирования. С таким заявлением выступил миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

«Два года назад я сказал, что Украина должна прийти к миру, иначе она потеряет множество жизней, ничего не получив. Зеленский выбрал второе. Теперь он хочет это повторить. Это жестоко и бесчеловечно», — написал Маск.