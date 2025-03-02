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2 марта, 12:28

Илон Маск отметил кровожадность Зеленского

Маск: Зеленский выбрал не мир на Украине, а потерю человеческих жизней

Владимир Зеленский решил идти по пути пустой растраты жизней простых украинцев, вместо дороги мирного урегулирования. С таким заявлением выступил миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

«Два года назад я сказал, что Украина должна прийти к миру, иначе она потеряет множество жизней, ничего не получив. Зеленский выбрал второе. Теперь он хочет это повторить. Это жестоко и бесчеловечно», — написал Маск.

В Белом доме раскрыли, как Трамп после перепалки унизил Зеленского
В Белом доме раскрыли, как Трамп после перепалки унизил Зеленского

Ранее Илон Маск отметил, что Владимир Зеленский критически упал в глазах мировой общественности после своего гнусного поведения на встрече в Белом доме с лидером США Дональдом Трампом. Напомним, что 28 февраля прошли переговоры между президентом США и главарём киевского режима, которые завершились скандалом. В итоге на Украине предложили поменять главаря, чтобы заключить нормальный контракт.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Николай Рюмин
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