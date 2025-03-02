Илон Маск отметил кровожадность Зеленского
Маск: Зеленский выбрал не мир на Украине, а потерю человеческих жизней
Владимир Зеленский решил идти по пути пустой растраты жизней простых украинцев, вместо дороги мирного урегулирования. С таким заявлением выступил миллиардер Илон Маск в соцсети Х.
«Два года назад я сказал, что Украина должна прийти к миру, иначе она потеряет множество жизней, ничего не получив. Зеленский выбрал второе. Теперь он хочет это повторить. Это жестоко и бесчеловечно», — написал Маск.
Ранее Илон Маск отметил, что Владимир Зеленский критически упал в глазах мировой общественности после своего гнусного поведения на встрече в Белом доме с лидером США Дональдом Трампом. Напомним, что 28 февраля прошли переговоры между президентом США и главарём киевского режима, которые завершились скандалом. В итоге на Украине предложили поменять главаря, чтобы заключить нормальный контракт.
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