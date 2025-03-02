В Уфе участник мотогонок упал под колёса соперника на чемпионате
В Уфе участник мотогонок Игорь Кононов упал под колёса соперника на чемпионате
В Уфе командный чемпионат России по мотогонкам на льду, проходивший 2 марта, обернулся столкновением спортсменов. Страшный момент попал на видео.
Момент столкновения спортсменов. Видео © VK / RSL | Российский спидвей
На кадрах видно, как Игорь Кононов не выписывается в поворот и падает под колёса соперника Дмитрия Колтакова, сбивая его. По словам очевидцев, Кононова увезли на скорой.
Инцидент произошёл во время 11 заезда четвёртого этапа BAIC командного чемпионата России по мотогонкам на льду. Команды «Мега-Лада» из Тольятти и «ЦТВС имени С. Щербинина» из Каменск-Уральского, который представляли Кононов и Колтаков соответственно, пока не комментировали произошедшее.
Ранее во время соревнований в Уфе гонщик из Курганской области получил серьёзные травмы при падении с мотоцикла. Пострадавшему мотоциклисту Константину Коленкину в больнице диагностировали перелом пяти рёбер, а также повреждение лёгкого и ушибы. При этом спортсмен от госпитализации отказался. Гонщик, под колёса которого попал Коленкин, отделался ушибами.