В Уфе участник мотогонок упал под колёса соперника на чемпионате

В Уфе командный чемпионат России по мотогонкам на льду, проходивший 2 марта, обернулся столкновением спортсменов. Страшный момент попал на видео.

Момент столкновения спортсменов. Видео © VK / RSL | Российский спидвей

На кадрах видно, как Игорь Кононов не выписывается в поворот и падает под колёса соперника Дмитрия Колтакова, сбивая его. По словам очевидцев, Кононова увезли на скорой.

Инцидент произошёл во время 11 заезда четвёртого этапа BAIC командного чемпионата России по мотогонкам на льду. Команды «Мега-Лада» из Тольятти и «ЦТВС имени С. Щербинина» из Каменск-Уральского, который представляли Кононов и Колтаков соответственно, пока не комментировали произошедшее.