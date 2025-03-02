«Ты орёшь!» Пение Гагариной сравнили с криком со сцены

Певица Полина Гагарина рассказала, что семилетняя дочка Мия не в восторге от её пения и тембра голоса. Девочка сравнила выступление мамы с «ором со сцены». Забавной историей артистка поделилась в эфире шоу «Громкий вопрос».

Гагарина гастролировала с туром по городам. В один из вечеров ей позвонила дочка и расплакалась. Малышка очень соскучилась и хотела, чтобы мама лично уложила её спать. Певица растерялась и была не в силах остановить истерику девочки. Она попыталась объяснить ей, что поклонники ждут концертов, поэтому надо выходить на сцену и петь. На это Мия дала неожиданную оценку вокальным данным матери.

«Я пытаюсь объяснить, что люди купили билеты на мой концерт, они ждут и хотят, чтобы я им спела. Она ответила: «Ну ты же не поёшь, ты орёшь», — рассказала Гагарина.