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2 марта, 20:35

Туск пожаловался на отсутствие в Европе единства в вопросе изъятия активов РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск пожаловался на отсутствие единства среди европейских стран относительно изъятия российских активов. Причина противоречий кроется в боязни возможных последствий такого шага. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Лондоне.

«В этом вопросе нет единства мнений. Некоторые очень опасаются каких-либо последствий — для евро, банковской системы. Не везде виден энтузиазм по поводу этой идеи», — заявил он, призвав не замораживать активы, а изымать и направлять их на восстановление Незалежной.

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Ранее Минобороны Украины предложило Франции организовать совместное производство вооружения за счёт активов РФ. По словам военных, Незалежная испытывает сильную нехватку систем ПВО и тяжёлой бронетехники.

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Shutterstock / FOTODOM / brewczynskinatanael

Тимур Хингеев
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