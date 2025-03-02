Туск пожаловался на отсутствие в Европе единства в вопросе изъятия активов РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск пожаловался на отсутствие единства среди европейских стран относительно изъятия российских активов. Причина противоречий кроется в боязни возможных последствий такого шага. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Лондоне.

«В этом вопросе нет единства мнений. Некоторые очень опасаются каких-либо последствий — для евро, банковской системы. Не везде виден энтузиазм по поводу этой идеи», — заявил он, призвав не замораживать активы, а изымать и направлять их на восстановление Незалежной.