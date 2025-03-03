В Южной Каролине введён режим ЧС из-за лесных пожаров
Пожар охватил 17 квадратных километров. Обложка © X / ShadowofEzra
В американском штате Южная Каролина введён режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор Генри Макмастер в соцсети X.
На территории штата зафиксировано 175 очагов. Видео © X / ShadowofEzra
«Запрет на разжигание костров на открытом воздухе по всему штату остаётся в силе — нарушители будут привлечены к ответственности», — напомнил губернатор.
Согласно данным местной службы противопожарной охраны, на территории штата зафиксировано 175 неконтролируемых очагов возгораний, которые охватили более 4 200 акров (17 квадратных километров) лесных массивов.
Ранее сообщалось о бушующих лесных пожарах в Приморье. По словам местных жителей, самое мощное возгорание находится в долине реки Артёмовка, между сёлами Многоудобное и Штыково.