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2 марта, 22:26

В Южной Каролине введён режим ЧС из-за лесных пожаров

Пожар охватил 17 квадратных километров. Обложка © X / ShadowofEzra

Пожар охватил 17 квадратных километров. Обложка © X / ShadowofEzra

В американском штате Южная Каролина введён режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор Генри Макмастер в соцсети X.

На территории штата зафиксировано 175 очагов. Видео © X / ShadowofEzra

«Запрет на разжигание костров на открытом воздухе по всему штату остаётся в силе — нарушители будут привлечены к ответственности», — напомнил губернатор.

Согласно данным местной службы противопожарной охраны, на территории штата зафиксировано 175 неконтролируемых очагов возгораний, которые охватили более 4 200 акров (17 квадратных километров) лесных массивов.

«Всё в огне»: Очевидцы показали огненный ад на дорогах Приморья из-за пожаров
«Всё в огне»: Очевидцы показали огненный ад на дорогах Приморья из-за пожаров

Ранее сообщалось о бушующих лесных пожарах в Приморье. По словам местных жителей, самое мощное возгорание находится в долине реки Артёмовка, между сёлами Многоудобное и Штыково.

Тимур Хингеев
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