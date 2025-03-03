В Южной Каролине введён режим ЧС из-за лесных пожаров

В американском штате Южная Каролина введён режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор Генри Макмастер в соцсети X.

На территории штата зафиксировано 175 очагов. Видео © X / ShadowofEzra

«Запрет на разжигание костров на открытом воздухе по всему штату остаётся в силе — нарушители будут привлечены к ответственности», — напомнил губернатор.

Согласно данным местной службы противопожарной охраны, на территории штата зафиксировано 175 неконтролируемых очагов возгораний, которые охватили более 4 200 акров (17 квадратных километров) лесных массивов.