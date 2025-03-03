Bild: Спецпредставитель США Гренелл проводил встречи в Швейцарии по «Севпотоку»

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно посещал Швейцарию для проведения неформальных встреч. Как сообщает немецкое издание Bild, дискуссии касались возобновления работы уцелевшей ветви газопровода «Северный поток — 2».

По данным газеты, американский посланник активно участвовал в переговорах по сделке, в рамках которой США могли бы стать посредниками в поставках российского газа через трубопровод «СП-2». Также обсуждалось возможное восстановление «Северного потока — 1» с перепрофилированием его для транспортировки «зелёного» водорода из Финляндии в Германию.

Оператор газопровода Nord Stream AG зарегистрирован в швейцарском кантоне Цуг, что может объяснить частые поездки Гренелла в этот район, уверены в Bild. Однако правительственные источники в Германии сообщили, что им неизвестно о проведении переговоров между американским политиком и швейцарскими партнёрами. Сам спецпредставитель заявил о дезинформации со стороны издания.

«Абсолютно фейковые новости. Представители Bild даже не позвонили, чтобы проверить факты, прежде чем опубликовать это, потому что не хотели знать правду. Кого-то следует уволить за эту вопиющую ложь», — заявил Гренелл в соцсети X.