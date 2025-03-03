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3 марта, 03:18

Депутат Цырдя: USAID выделило $7,5 млн для поддержки Санду на выборах президента

Агентство США по международному развитию (USAID) потратило 7,5 миллиона долларов на поддержку кампании Майи Санду в преддверии президентских выборов 2024 года в Молдавии. Об этом газете «Известия» сообщил депутат от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Богдан Цырдя.

«Всего за два месяца до президентских выборов и референдума прошли три одновременные транзакции на общую сумму 7,5 миллиона долларов. Средства пошли на поддержку Майи Санду», — отметил парламентарий.

По словам собеседника газеты, USAID спонсировало правящую партию главы государства с момента её основания в 2016 году.

«Будем использовать все методы»: Оппозиция Молдавии намерена добиться отставки Санду
«Будем использовать все методы»: Оппозиция Молдавии намерена добиться отставки Санду

Напомним, что недавно по Молдавии прокатились масштабные антиправительственные митинги. Их участники требовали отставки Санду.

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Shutterstock / FOTODOM / DCStockPhotography

Антон Голыбин
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