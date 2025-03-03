Депутат Цырдя: USAID выделило $7,5 млн для поддержки Санду на выборах президента

Агентство США по международному развитию (USAID) потратило 7,5 миллиона долларов на поддержку кампании Майи Санду в преддверии президентских выборов 2024 года в Молдавии. Об этом газете «Известия» сообщил депутат от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Богдан Цырдя.

«Всего за два месяца до президентских выборов и референдума прошли три одновременные транзакции на общую сумму 7,5 миллиона долларов. Средства пошли на поддержку Майи Санду», — отметил парламентарий.

По словам собеседника газеты, USAID спонсировало правящую партию главы государства с момента её основания в 2016 году.