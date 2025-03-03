Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 05:04

Бессент словами «Зеленский всё испортил» объяснил паузу в сделке по металлам

Министр финансов США Скотт Бессент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Министр финансов США Скотт Бессент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американские власти в настоящий момент приостановили обсуждение сделки по редкоземельным металлам с киевским режимом. Штаты взяли паузу после выходки Владимира Зеленского в Белом доме, пояснил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала CBS.

По словам главы ведомства, бывший артист должен был просто приехать и подписать соглашение. Это помогло бы ему укрепить связи с новой администрацией.

«Но он решил всё испортить», — возмутился Бессент.

Зеленский в хамской манере ответил сенатору Грэму*, который призвал его уйти
Зеленский в хамской манере ответил сенатору Грэму*, который призвал его уйти

Ранее стало известно, что администрация Белого дома ожидает извинений от Зеленского за поведение на встрече с президентом США. В противном случае двусторонние отношения могут испортиться окончательно.

Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar