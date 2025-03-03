Бессент словами «Зеленский всё испортил» объяснил паузу в сделке по металлам
Министр финансов США Скотт Бессент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Американские власти в настоящий момент приостановили обсуждение сделки по редкоземельным металлам с киевским режимом. Штаты взяли паузу после выходки Владимира Зеленского в Белом доме, пояснил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала CBS.
По словам главы ведомства, бывший артист должен был просто приехать и подписать соглашение. Это помогло бы ему укрепить связи с новой администрацией.
«Но он решил всё испортить», — возмутился Бессент.
Ранее стало известно, что администрация Белого дома ожидает извинений от Зеленского за поведение на встрече с президентом США. В противном случае двусторонние отношения могут испортиться окончательно.