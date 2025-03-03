Американские власти в настоящий момент приостановили обсуждение сделки по редкоземельным металлам с киевским режимом. Штаты взяли паузу после выходки Владимира Зеленского в Белом доме, пояснил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала CBS.

По словам главы ведомства, бывший артист должен был просто приехать и подписать соглашение. Это помогло бы ему укрепить связи с новой администрацией.

«Но он решил всё испортить», — возмутился Бессент.