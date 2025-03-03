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Регион
3 марта, 01:07
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Зеленский в хамской манере ответил сенатору Грэму*, который призвал его уйти

Владимир Зеленский грубо отреагировал на призыв американского сенатора Линдси Грэма* уйти в отставку. Бывший комик нахамил республиканцу, заявив, что его мнение не имеет никакого веса.

«Я могу дать [Грэму*] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. И тогда его голос начнет иметь вес, и я выслушаю его как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом», — заявил Зеленский журналистам перед отбытием из Британии.

По словам политика, украинского лидера должны выбирать в Незалежной, а «не в доме Линдси Грэма*». При этом отставной актёр всё время общался с западной прессой на родном языке.

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Грэм* предложил Зеленскому покинуть свой пост 28 февраля после скандала с участием иностранного гостя в Белом доме. Первая реакция политика на слова сенатора была более сдержанной.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Антон Голыбин
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