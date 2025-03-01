Линдси Грэм*, сенатор-республиканец из Южной Каролины, отметил, что после конфликта с президентом США Дональдом Трампом большинство американцев не хотят видеть главу киевского режима Владимира Зеленского своим деловым партнёром. Он добавил, что сам разделяет эту позицию.

«Большинство американцев, следящих за ситуацией, не горят желанием иметь Зеленского в качестве бизнес-партнёра — я тоже с ними согласен», — заявил он в эфире Fox News.