Сенатор Грэм*: США не видят Зеленского бизнес-партнёром после скандала с Трампом
Линдси Грэм*, сенатор-республиканец из Южной Каролины, отметил, что после конфликта с президентом США Дональдом Трампом большинство американцев не хотят видеть главу киевского режима Владимира Зеленского своим деловым партнёром. Он добавил, что сам разделяет эту позицию.
«Большинство американцев, следящих за ситуацией, не горят желанием иметь Зеленского в качестве бизнес-партнёра — я тоже с ними согласен», — заявил он в эфире Fox News.
Напомним, Зеленский прибыл в Белый дом на встречу к американскому президенту. Во время встречи с журналистами президент США обвинил лидера киевского режима в неуважении к Америке и её усилиям по мирному решению конфликта на Украине. Трамп попытался уговорить гостя прекратить огонь, но тот отказывался. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом. Публичного подписания сделки по редкоземельным металлам не состоялось.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
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