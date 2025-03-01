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1 марта, 03:19

Зеленский отказался уходить в отставку по призыву сенатора Грэма*

Владимир Зеленский и Линдси Грэм*. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский и Линдси Грэм*. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский не станет уходить в отставку по призыву американского сенатора Линдси Грэма* после перепалки с президентом США Дональдом Трампом.

«Это решение может принять только народ Украины», — ответил Зеленский в интервью Fox News.

Сенатор Грэм*: США не видят Зеленского бизнес-партнёром после скандала с Трампом
Сенатор Грэм*: США не видят Зеленского бизнес-партнёром после скандала с Трампом

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения по редкоземельным ресурсам, однако его встреча с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом пошла не по плану и закончилась скандалом: политики устроили перепалку перед камерами, а американский лидер обвинил экс-комика в нежелании заключать мир. В итоге договор по ресурсам так и остался без подписи, а лидер киевского режима вынужден был досрочно покинуть Белый дом.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Артур Лапсаков
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