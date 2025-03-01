Зеленский отказался уходить в отставку по призыву сенатора Грэма*

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения по редкоземельным ресурсам, однако его встреча с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом пошла не по плану и закончилась скандалом: политики устроили перепалку перед камерами, а американский лидер обвинил экс-комика в нежелании заключать мир. В итоге договор по ресурсам так и остался без подписи, а лидер киевского режима вынужден был досрочно покинуть Белый дом.