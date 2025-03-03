Стармер высказался о роли России на потенциальных переговорах по Украине

У России нет такого влияния, чтобы диктовать собственные условия гарантий безопасности в процессе урегулирования украинского конфликта. Однако она всё равно должна быть включена в переговоры. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе саммита в Лондоне.

«В конечном счёте в соглашении должна будет участвовать Россия. Мы не можем подходить к этому с точки зрения того, что Россия диктует условия любых гарантий безопасности ещё до того, как мы придём к соглашению. Иначе ни о каком прогрессе не может быть и речи», — передает газета The Guardian.

Стармер также заявил, что ряд стран уже выразили готовность приложить совместные усилия для прекращения боевых действий и обеспечения мира на Украине. На данный момент лидирующие позиции в данном вопросе занимают Франция и Великобритания.