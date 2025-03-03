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Регион
3 марта, 05:51
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Стармер высказался о роли России на потенциальных переговорах по Украине

Стармер: У России не получится диктовать свои условия мира на Украине

У России нет такого влияния, чтобы диктовать собственные условия гарантий безопасности в процессе урегулирования украинского конфликта. Однако она всё равно должна быть включена в переговоры. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе саммита в Лондоне.

«В конечном счёте в соглашении должна будет участвовать Россия. Мы не можем подходить к этому с точки зрения того, что Россия диктует условия любых гарантий безопасности ещё до того, как мы придём к соглашению. Иначе ни о каком прогрессе не может быть и речи», — передает газета The Guardian.

Стармер также заявил, что ряд стран уже выразили готовность приложить совместные усилия для прекращения боевых действий и обеспечения мира на Украине. На данный момент лидирующие позиции в данном вопросе занимают Франция и Великобритания.

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Напомним, что саммит по Украине прошёл в Лондоне 2 марта. Участие в нём приняли представители 18 государств, а также главы ЕК, Евросовета и НАТО. В ходе встречи обсуждались дальнейшие шаги по укреплению позиций киевского режима.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker

Мария Любицкая
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