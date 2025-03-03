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3 марта, 07:16

Шеф Пентагона разрушил обвинения Клинтон в работе на Россию одной фотографией

PJ: Хегсет ответил на обвинения Клинтон в работе на РФ её фото с Лавровым

Сергей Лавров с кнопкой peregruzka, подаренной Хиллари Клинтон. Обложка © ТАСС / АР / Anonymous

Сергей Лавров с кнопкой peregruzka, подаренной Хиллари Клинтон. Обложка © ТАСС / АР / Anonymous

Глава Пентагона Пит Хегсет ответил экс-кандидату на место лидера США Хиллари Клинтон на обвинения в сотрудничестве с Россией её фото с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает PJ Media.

Хиллари активно обвиняла Хегсета в работе на Москву. В ответ он выложил фото и «напомнил о провале рекламного трюка Клинтон по перезагрузке отношений с Россией».

«Разумеется, ее команда не справилась даже с этой простой задачей, неправильно переведя задуманную «перезагрузку» как «перегрузка», — написал Моргулис.

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Напомним, во время переговоров в Женеве в 2009 году занимавшая в то время пост госсекретаря США Хиллари Клинтон вручила главе МИД РФ Сергею Лаврову кнопку с надписью peregruzka вместо perezagruzka. Подарок должен был стать символом перезагрузки отношений между двумя странами, но в слове допустили ошибку.

Николай Рюмин
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