Шеф Пентагона разрушил обвинения Клинтон в работе на Россию одной фотографией

Глава Пентагона Пит Хегсет ответил экс-кандидату на место лидера США Хиллари Клинтон на обвинения в сотрудничестве с Россией её фото с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает PJ Media.

Хиллари активно обвиняла Хегсета в работе на Москву. В ответ он выложил фото и «напомнил о провале рекламного трюка Клинтон по перезагрузке отношений с Россией».

«Разумеется, ее команда не справилась даже с этой простой задачей, неправильно переведя задуманную «перезагрузку» как «перегрузка», — написал Моргулис.