Шеф Пентагона разрушил обвинения Клинтон в работе на Россию одной фотографией
PJ: Хегсет ответил на обвинения Клинтон в работе на РФ её фото с Лавровым
Сергей Лавров с кнопкой peregruzka, подаренной Хиллари Клинтон. Обложка © ТАСС / АР / Anonymous
Глава Пентагона Пит Хегсет ответил экс-кандидату на место лидера США Хиллари Клинтон на обвинения в сотрудничестве с Россией её фото с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает PJ Media.
Хиллари активно обвиняла Хегсета в работе на Москву. В ответ он выложил фото и «напомнил о провале рекламного трюка Клинтон по перезагрузке отношений с Россией».
«Разумеется, ее команда не справилась даже с этой простой задачей, неправильно переведя задуманную «перезагрузку» как «перегрузка», — написал Моргулис.
Напомним, во время переговоров в Женеве в 2009 году занимавшая в то время пост госсекретаря США Хиллари Клинтон вручила главе МИД РФ Сергею Лаврову кнопку с надписью peregruzka вместо perezagruzka. Подарок должен был стать символом перезагрузки отношений между двумя странами, но в слове допустили ошибку.