Песков напомнил Клинтон о кнопке "перегрузка" в ответ на обращение к Путину
Песков заявил о попытке Клинтон подменить понятия после её обращения к Путину
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон известна своими попытками поставить всё с ног на голову и подменить понятия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского политика о "вине" Владимира Путина в расширении НАТО.
"Госпожа Клинтон известна у нас своими попытками поставить всё с ног на голову и подменить понятия", — отметил представитель Кремля на брифинге.
Песков напомнил, как бывший госсекретарь в 2009 году подарила министру иностранных дел России Сергею Лаврову кнопку, на которой вместо слова "перезагрузка" было написано "перегрузка". Также пресс-секретарь главы государства обратил внимание на многочисленные волны расширения НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к границам России. При этом, отметил представитель Кремля, Запад решительно отказался обсуждать предложения Путина по ситуации, а также подписывать проект документа, который подготовила Россия. Из этого становится ясно, что стало причиной проведения СВО.
Кнопка с надписью "перегрузка", которую Хиллари Клинтон подарила Сергею Лаврову в 2009 году. Фото © Twitter / andrewdkaufman
Напомним, ранее Клинтон обратилась к Путину по имени и обвинила его в расширении НАТО. При этом ранее президент РФ неоднократно отмечал, что это страны Североатлантического альянса продолжают наращивать потенциал, используя все возможные средства давления на оппонентов. Владимир Путин также подчёркивал, что Москва не хочет прямого столкновения с НАТО, однако страна готова к любому развитию событий.
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