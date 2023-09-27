Песков напомнил Клинтон о кнопке "перегрузка" в ответ на обращение к Путину

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон известна своими попытками поставить всё с ног на голову и подменить понятия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского политика о "вине" Владимира Путина в расширении НАТО.

"Госпожа Клинтон известна у нас своими попытками поставить всё с ног на голову и подменить понятия", — отметил представитель Кремля на брифинге.

Песков напомнил, как бывший госсекретарь в 2009 году подарила министру иностранных дел России Сергею Лаврову кнопку, на которой вместо слова "перезагрузка" было написано "перегрузка". Также пресс-секретарь главы государства обратил внимание на многочисленные волны расширения НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к границам России. При этом, отметил представитель Кремля, Запад решительно отказался обсуждать предложения Путина по ситуации, а также подписывать проект документа, который подготовила Россия. Из этого становится ясно, что стало причиной проведения СВО.