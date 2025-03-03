Российские миллиардеры с начала года разбогатели на 7,7 млрд долларов

Общее состояние богатейших бизнесменов России с начала 2025 года выросло на 7,764 миллиарда долларов. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

«Индекс миллиардеров» рассчитывается на основании стоимости акций компаний, в которых есть доли у предпринимателей. Для части фирмы расчёт ведётся исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего в рейтинг входят 500 бизнесменов, в том числе 20 россиян, чьё состояние на 3 марта составляет 292,56 млрд долларов.

На первом месте в списке находится основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск ($351 млрд), на втором — соучредитель Meta* Марк Цукерберг ($236 млрд), на третьем — основатель Amazon Джефф Безос ($232 млрд).

Ранее Life.ru писал, что владелец IKEA выбыл из рейтинга «королей недвижимости» России. Компания Ingka Group в прошлом году продала свой последний актив в РФ.